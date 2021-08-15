В зоне ООС на выходных сохраняется "режим тишины"

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 8166 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129662 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 133316 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 194912 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140671 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132508 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. С начала этих сутк, 15 августа, и до 17 часов вражеских нарушений режима прекращения огня в районе проведения операциии Объединенных сил не зафиксировано. Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра ООС, информирует УНН.

Цитата:

"С начала этих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.

Детали

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, по сообщению, сегодня разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

"Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - указали в штабе.

Дополнение

За прошедшие сутки 14 августа и по состоянию на 7 часов утра 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировалось.

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