У зіткненні легковиків на Миколаївщині загинув поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Миколаївській області зіткнулися два легкових автомобілі, внаслідок чого загинули двоє людей, серед яких співробітник поліції. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
Так, сьогодні близько 12:00 на відстані 5 км від смт Криве Озеро у сторону Первомайська зіткнулися два автомобілі: ВАЗ-2107 та Renault Logan.
"27-річний водій "ВАЗу", співробітник Кривоозерського відділення поліції, який перебував поза службою (другий день у відпустці), загинув на місці ДТП. 34-річний водій Renault Logan від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні, його 33-річна дружина також була госпіталізована, їй наразі надається невідкладна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Подію кваліфікували за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
На місці працює слідчо-оперативна група та рятувальники, також прибуло керівництво Кривоозерського відділення поліції та ГУНП, направилися слідчі слідчого управління та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, у ДТП на Дніпропетровщині загинули двоє людей, один з яких — поліцейський, ще один правоохоронець травмований.
Також нагадаємо, що у Дніпропетровській області під час купання в річці загинув інспектор патрульної поліції.