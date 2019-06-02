Під час купання у річці загинув інспектор патрульної поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Дніпропетровській області під час купання в річці Інгулець загинув інспектор патрульної поліції Широківського відділення поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.
"Інспектор сектору реагування патрульної поліції Широківського відділення поліції Сергій Шуба загинув вчора, 1 червня, під час купання в річці Інгулець. Цього дня поліцейський перебував з родиною на відпочинку біля річки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з початку травня на водоймах країни загинуло 274 людини.