Во время купания в реке погиб инспектор патрульной полиции

"Инспектор сектора реагирования патрульной полиции Широковского отделения полиции Сергей Шуба погиб вчера, 1 июня, во время купания в реке Ингулец. В этот день полицейский находился с семьей на отдыхе у реки", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала мая на водоемах страны погибло 274 человека.