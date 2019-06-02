Во время купания в реке погиб инспектор патрульной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Днепропетровской области во время купания в реке Ингулец погиб инспектор патрульной полиции Широковского отделение полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области.
"Инспектор сектора реагирования патрульной полиции Широковского отделения полиции Сергей Шуба погиб вчера, 1 июня, во время купания в реке Ингулец. В этот день полицейский находился с семьей на отдыхе у реки", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала мая на водоемах страны погибло 274 человека.