Во время купания в реке погиб инспектор патрульной полиции

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 1209 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 26404 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 48157 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113282 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108908 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136206 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143997 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129982 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130061 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Во время купания в реке погиб инспектор патрульной полиции

Во время купания в реке погиб инспектор патрульной полиции

Киев  •  УНН

 • 12291 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В Днепропетровской области во время купания в реке Ингулец погиб инспектор патрульной полиции Широковского отделение полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области.

"Инспектор сектора реагирования патрульной полиции Широковского отделения полиции Сергей Шуба погиб вчера, 1 июня, во время купания в реке Ингулец. В этот день полицейский находился с семьей на отдыхе у реки", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала мая на водоемах страны погибло 274 человека.

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