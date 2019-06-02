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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109821 просмотра

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6 марта, 19:19 • 136642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144305 просмотра

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В столкновении легковушек в Николаевской области погиб полицейский

В столкновении легковушек в Николаевской области погиб полицейский

Киев  •  УНН

 • 9576 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В Николаевской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли два человека, среди которых сотрудник полиции. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

Так, сегодня около 12:00 на расстоянии 5 км от пгт Кривое Озеро в сторону Первомайска столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2107 и Renault Logan.

"27-летний водитель "ВАЗа", сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице, его 33-летняя жена также была госпитализирована, ей сейчас предоставляется неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Происшествие квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

На месте работает следственно-оперативная группа и спасатели, также прибыло руководство Кривоозерского отделения полиции и ГУНП, направились следователи следственного управления и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в ДТП в Днепропетровской области погибли два человека, один из которых - полицейский, еще один правоохранитель травмирован.

Также напомним, что в Днепропетровской области во время купания в реке погиб инспектор патрульной полиции.

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