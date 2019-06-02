В столкновении легковушек в Николаевской области погиб полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Николаевской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли два человека, среди которых сотрудник полиции. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
Так, сегодня около 12:00 на расстоянии 5 км от пгт Кривое Озеро в сторону Первомайска столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2107 и Renault Logan.
"27-летний водитель "ВАЗа", сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице, его 33-летняя жена также была госпитализирована, ей сейчас предоставляется неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Происшествие квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
На месте работает следственно-оперативная группа и спасатели, также прибыло руководство Кривоозерского отделения полиции и ГУНП, направились следователи следственного управления и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, в ДТП в Днепропетровской области погибли два человека, один из которых - полицейский, еще один правоохранитель травмирован.
Также напомним, что в Днепропетровской области во время купания в реке погиб инспектор патрульной полиции.