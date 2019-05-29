У зіткненні автобуса з вантажівкою в Мексиці загинули 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Щонайменше 20 людей загинули і 18 отримали травми в середу в зіткненні автобуса з вантажівкою в штаті Веракрус на південному сході Мексики. Про це повідомила на своєму сайті газета Proceso, передає УНН.
Офіційних даних про кількість жертв і постраждалих поки оприлюднено не було.
Згідно з попередньою версією того, що сталося, на одному з поворотів дороги, що йде через гори, у вантажівки відмовили гальма, після чого він врізався в автобус. Після зіткнення обидві машини загорілися, автобус був повністю знищений вогнем. На борту транспортного засобу знаходилися паломники з південного штату Чьяпас.
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Як повідомляв УНН, у Миколаївській області зіткнулися позашляховик і вантажний автомобіль, внаслідок чого жінка та двомісячна дитина були травмовані.