В столкновении автобуса с грузовиком в Мексике погибли 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли и 18 получили травмы в среду при столкновении автобуса с грузовиком в штате Веракрус на юго-востоке Мексики. Об этом сообщила на своем сайте газета Proceso, передает УНН.
Официальных данных о количестве жертв и пострадавших пока обнародовано не было.
Согласно предварительной версии случившегося, на одном из поворотов дороги, идущей через горы, у грузовика отказали тормоза, после чего он врезался в автобус. После столкновения обе машины загорелись, автобус был полностью уничтожен огнем. На борту транспортного средства находились паломники из южного штата Чьяпас.
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Как сообщал УНН, в Николаевской области столкнулись внедорожник и грузовой автомобиль, в результате чего женщина и двухмесячный ребенок были травмированы.