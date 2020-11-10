У “Жулянах” виявили нелегальні авіаприлади до російського гвинтокрила “Мі-8”

“Під час заходів перевірки вантажного рейсу "Кабул-Тбілісі-Гостомель" було знайдено ящики з двома блоками авіапілота, попередньо до "Мі-8" (МТ, МТВ) та комбінований агрегат управління "КАБ-30В". Знайдені прилади, скоріш за все, є товарами подвійного призначення”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, наразі знайдені авіаприлади вилучено, співробітниками СБУ приймається рішення щодо внесення відомостей в ЄРДР за статті 333 Кримінального кодексу України "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".

Нагадаємо, що працівники ДПСУ на Донеччині вилучили контрафактних сигарет і алкоголю на понад 13,5 млн гривень.