В "Жулянах" обнаружили нелегальные авиаприборы к российскому вертолету "Ми-8"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В столичном аэропорту имени Сикорского ("Жуляны") в грузовом самолете обнаружили авиаприборы к вертолета "МИ-8". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Во время мероприятий проверки грузового рейса "Кабул-Тбилиси-Гостомель" были найдены ящики с двумя блоками авиапилота, предварительно к "Ми-8" (МТ, МТВ) и комбинированный агрегат управления "КАБ-30В". Найденные приборы, скорее всего, являются товарами двойного назначения", - говорится в сообщении.
Сообщается, сейчас найденные авиаприборы изъяты, сотрудниками СБУ принимается решение о внесении сведений в ЕРДР по статье 333 Уголовного кодекса Украины "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".
Напомним, что сотрудники ГПСУ в Донецкой области изъяли контрафактных сигарет и алкоголя более чем 13,5 млн гривен.