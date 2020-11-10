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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 30515 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91819 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 99117 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102924 просмотра

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В "Жулянах" обнаружили нелегальные авиаприборы к российскому вертолету "Ми-8"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В столичном аэропорту имени Сикорского ("Жуляны") в грузовом самолете обнаружили авиаприборы к вертолета "МИ-8". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Во время мероприятий проверки грузового рейса "Кабул-Тбилиси-Гостомель" были найдены ящики с двумя блоками авиапилота, предварительно к "Ми-8" (МТ, МТВ) и комбинированный агрегат управления "КАБ-30В". Найденные приборы, скорее всего, являются товарами двойного назначения", - говорится в сообщении.

Сообщается, сейчас найденные авиаприборы изъяты, сотрудниками СБУ принимается решение о внесении сведений в ЕРДР по статье 333 Уголовного кодекса Украины "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

Напомним, что сотрудники ГПСУ в Донецкой области изъяли контрафактных сигарет и алкоголя более чем 13,5 млн гривен.

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