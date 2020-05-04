У Житомирській області на коронавірус захворіли 107 медиків
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 травня. УНН. У Житомирській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 107 медпрацівників. Двоє медичних працівників перебувають в лікарні з станом здоров’я середньої важкості, інші – у задовільному стані. Про це УНН розповів начальник управління охорони здоров’я Микола Суслик.
“У суботу, 2 травня, в області зафіксовано 30 випадків коронавірусу, з них більша половина медпрацівники. Загалом на Житомирщині коронавірус підтвердили у 107 медпрацівників”, — сказав начальник управління.
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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що на 9 годину 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 418 - за минулу добу.