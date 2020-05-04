На Житомирщині через спалах коронавірусу серед медиків закрили на карантин лікарню
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 травня. УНН. Бердичівську міську лікарню, де зафіксували спалах захворювання на коронавірус серед медпрацівників, закрили на карантин. Про це розповів журналістам головний санітарний лікар Житомирської області Зиновій Парамонов, передає УНН.
“Минулого тижня я виніс постанову щодо того, що через некваліфіковані дії щодо організації медичної допомоги керівництвом цієї лікарні у закладі захворіло 28 медпрацівників та 9 осіб обслуговуючого персоналу. Всього в Бердичеві та Бердичівському районі на коронавірус захворіло 85 людей, тобто в лікарні — майже 50% від загальної кількості випадків. Лікарня стала джерелом інфекції, тому закриття було необхідне”, — розповів Зіновій Парамонов.
Начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик додав, що наразі в Бердичівській лікарні залишаються хворі, яким потрібно завершити лікування.
“Медпрацівники, які не залучені у роботі, не перебувають на самоізоляції та не були у контакті з хворими, направлені на роботу в Бердичівську районну лікарню. Потік пацієнтів з COVID-19 перенаправлений на Житомирську центральну районну лікарню”, — пояснив Микола Суслик.
Другий осередок коронавірусу серед медпрацівників зафіксований у Коростенській міській лікарні. За вихідні там обстежили 70 медпрацівників.
Нагадаємо, у пацієнтів та двох лікарів Почаївської психлікарні виявили коронавірус.