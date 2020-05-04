В Житомирской области из-за вспышки коронавируса среди медиков закрыли на карантин больницу
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 мая. УНН. Бердичевскую городскую больницу, где зафиксировали вспышку заболевания коронавирусом среди медработников, закрыли на карантин. Об этом рассказал журналистам главный санитарный врач Житомирской области Зиновий Парамонов, передает УНН.
"На прошлой неделе я вынес постановление о том, что из-за неквалифицированных действий по организации медицинской помощи руководством этой больницы в заведении заболело 28 медработников и 9 человек обслуживающего персонала. Всего в Бердичеве и Бердичевском районе коронавирусом заболело 85 человек, то есть в больнице - почти 50% от общего количества случаев. Больница стала источником инфекции, поэтому закрытие было необходимо", - рассказал Зиновий Парамонов.
Начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслык добавил, что сейчас в Бердичевской больнице остаются больные, которым нужно завершить лечение.
"Медработники, которые не вовлечены в работу, не находятся на самоизоляции и не были в контакте с больными, направлены на работу в Бердичевскую районную больницу. Поток пациентов с COVID-19 перенаправлен на Житомирскую центральную районную больницу", - пояснил Николай Суслык.
Второй очаг коронавируса среди медработников зафиксирован в Коростенской городской больнице. За выходные там обследовали 70 медработников.
Напомним, у пациентов и двух врачей Почаевской психбольницы обнаружили коронавирус.