У пацієнтів та двох лікарів Почаївської психлікарні виявили коронавірус

КИЇВ. 29 квітня. УНН. У працівників та пацієнтів Почаївської обласної психоневрологічної лікарні зафіксовано випадки захворювання на COVID -19. Про це повідомила головний лікар закладу Лариса Василюк, яка зараз перебуває на лікуванні у зв’язку з виявленим у неї гострої респіраторної коронавірусної інфекції COVID -19, передає УНН з посиланням на дані офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини.