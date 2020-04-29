У пацієнтів та двох лікарів Почаївської психлікарні виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У працівників та пацієнтів Почаївської обласної психоневрологічної лікарні зафіксовано випадки захворювання на COVID -19. Про це повідомила головний лікар закладу Лариса Василюк, яка зараз перебуває на лікуванні у зв’язку з виявленим у неї гострої респіраторної коронавірусної інфекції COVID -19, передає УНН з посиланням на дані офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини.
Так, за словами лікаря, крім неї ще один лікар перебуває у реанімаційному відділенні обласної лікарні з діагнозом COVID-19.
“Станом на 27 квітня у 26 пацієнтів відділення для чоловіків було лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію COVID-19. Четверо з них переведено до центральної міської лікарні м. Почаєва, у решти перебіг захворювання наразі проходить у легкій формі”, — зазначила Василюк.
Вона додала, що у разі загострення, хворих будуть направляти до Кременецької центральної районної та Почаївської міської лікарень.
Також головний лікар Почаївської обласної психоневрологічної лікарні зазначила, що 25 квітня додатково було здійснено забір зразків матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 лише 30-ти пацієнтів та персоналу, оскільки не вистачило пробірок для забору крові.
За словами головного лікаря, з 12 березня у лікарні запроваджено карантинні заходи. Зокрема, на планове лікування не приймаються нові пацієнти. Пацієнти, стан яких дозволяє продовжувати лікування в амбулаторних умовах, виписуються.
Також було запроваджено температурний скринінг всіх працівників перед робочою зміною. У самому Почаєві, у зв’язку із вірогідністю поширення інфекції, запроваджені жорсткі вимоги до дотримання санітарно-гігієнічних норм.
У Омбудсмена повідомили, що у закладі на стаціонарному лікуванні перебувають понад 40 пацієнтів, які потребують влаштування до закладів соціального захисту населення. Частина з них є мешканцями інших областей і навіть країн. У деяких втрачені документи, що посвідчують особу.
“На адресу Тернопільської ОДА буде підготовлено акт реагування Уповноваженого ВРУ з прав людини”, — додали в Офісі Омбудсмена.
Як повідомляв УНН, в окупованому Луганську закрили цілу підстанцію швидкої через спалах коронавірусу.