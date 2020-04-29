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У пациентов и двух врачей Почаевской психбольницы обнаружили коронавирус

У пациентов и двух врачей Почаевской психбольницы обнаружили коронавирус

Киев  •  УНН

 • 11450 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. У работников и пациентов Почаевской областной психоневрологической больницы зафиксированы случаи заболевания COVID 19. Об этом сообщила главный врач учреждения Лариса Василюк, которая сейчас находится на лечение в связи с выявленным у нее острой респираторной коронавирусной инфекции COVID -19, передает УНН со ссылкой на данные офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Так, по словам врача, кроме нее еще один врач находится в реанимационном отделении областной больницы с диагнозом COVID-19.

"По состоянию на 27 апреля у 26 пациентов отделения для мужчин было лабораторно подтверждено коронавирусной инфекцией COVID-19. Четверо из них переведены в центральную городскую больницу Почаева, у остальных течение заболевания в настоящее время проходит в легкой форме", - отметила Василюк.

Она добавила, что в случае обострения, больных будут направлять в Кременецкую центральную районную и Почаевскую городску больницы.

Также главный врач Почаевской областной психоневрологической больницы отметила, что 25 апреля дополнительно было осуществлено забор образцов материалов для тестирования на SARS-CoV-2 только 30-ти пациентов и персонала, поскольку не хватило пробирок для забора крови.

По словам главного врача, с 12 марта в больнице введены карантинные мероприятия. В частности, на плановое лечение не принимаются новые пациенты. Пациенты, состояние которых позволяет продолжать лечение в амбулаторных условиях, выписываются.

Также был введен температурный скрининг всех работников перед рабочей сменой. В самом Почаеве, в связи с вероятностью распространения инфекции, введены жесткие требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм.

У Омбудсмена сообщили, что в заведении на стационарном лечении находятся более 40 пациентов, нуждающихся в устройстве в учреждения социальной защиты населения. Часть из них являются жителями других областей и даже стран. У некоторых утраченны документы, удостоверяющие личность.

"В адрес Тернопольской ОГА будет подготовлен акт реагирования Уполномоченного ВРУ по правам человека", - добавили в Офисе Омбудсмена.

Как сообщал УНН, в оккупированном Луганске закрыли целую подстанцию скорой из-за вспышки коронавируса.

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