В Житомирской области коронавирусом заболели 107 медиков
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 мая. УНН. В Житомирской области COVID-19 лабораторно подтвердили у 107 медработников. Двое медицинских работников находятся в больнице с состоянием здоровья средней тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии. Об этом УНН рассказал начальник управления здравоохранения Николай Суслик.
"В субботу, 2 мая, в области зафиксировано 30 случаев коронавируса, из них более половины медработники. Всего в Житомирской области коронавирус подтвердили у 107 медработников", - сказал начальник управления.
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Напомним, Министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 - за прошедшие сутки.