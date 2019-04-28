У Житомирі розбили 100-кілограмову шоколадну писанку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Великдень у Житомирі символічно розбили 100-кілограмову писанку з молочного шоколаду. Бити крашанку допомагали діточки, передає кореспондент УНН.
Святкове дійство відбулось на вулиці Майдан Перемоги після обіду. Біля писанки зібралось багато діточок, шоколад роздали всім бажаючим.
Фото ще небитої писанки оприлюднила на своїй сторінці Людмила Зубко.
Нагадаємо, раніше зі святом Великодня українців привітали Президент України Петро Порошенко, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов та мер Києва Віталій Кличко.
Раніше українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у Великдень.
Як повідомляв УНН, на період святкування Великодня, починаючи з 9 години 27 квітня до 9 години 2 травня, підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби.