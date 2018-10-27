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У Житомирі почали розслідувати причини пожежі у ТРЦ

У Житомирі почали розслідувати причини пожежі у ТРЦ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Житомирі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури розпочато розслідування виникнення пожежі у кафе торговельно-розважального центру, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Як повідомили у прес-службі, Житомирська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом виникнення пожежі у закладі харчування, розташованому у торговельно-розважальному центрі Житомира, за ч. 1 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

У ході досудового розслідування, яке проводить слідчий відділ Житомирського ВП ГУНП в області, будуть з’ясовані причини й обставини виникнення пожежі.

Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання, зокрема, штраф від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, установлено, що 26 жовтня 2018 року, близько 21.45 год, у приміщенні кухні одного з кафе, розташованого в ТРЦ, сталася пожежа.

За попередньою інформацією Управління ДСНС України в області, у фритюрниці спалахнула олія. Вже о 21.55 год пожежу було локалізовано, ніхто із відвідувачів торговельно-розважального центру не постраждав.

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