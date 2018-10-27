В Житомире начали расследовать причины пожара в ТРЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Житомире под процессуальным руководством местной прокуратуры начато расследование пожара в кафе торгово-развлекательного центра, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
Как сообщили в пресс-службе, Житомирская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту пожара в заведении питания, расположенном в торгово-развлекательном центре Житомира, по ч. 1 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
В ходе досудебного расследования, которое проводит следственный отдел Житомирского ОП ГУНП в области, будут выяснены причины и обстоятельства возникновения пожара.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание, в частности, штраф от пятидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, установлено, что 26 октября 2018 года, около 21.45, в помещении кухни одного из кафе, расположенного в ТРЦ, произошел пожар.
По предварительной информации Управления ГСЧС Украины в области, во фритюрнице вспыхнуло масло. Уже в 21.55 пожар был локализован, никто из посетителей торгово-развлекательного центра не пострадал.