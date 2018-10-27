У житомирському ТРЦ спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На кухні одного з кафе, розташованого на території ТЦ “Глобал” в Житомирі, спалахнула пожежа — зайнялась олія у фритюрниці, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
Як повідомили у прес-службі, на місце події було направлено 4 відділення рятувальників. Через задимлення охоронці оперативно провели евакуацію відвідувачів поруч розташованих кафе, а персонал на початковій стадії намагався загасити займання первинними засобами пожежегасіння.
"...на кухні одного з кафе стався спалах олії у фритюрниці. Через систему вентиляції займання дісталося приміщення бойлерної сусіднього кафе, однак далі не розповсюдилося", - йдеться у повідомленні.
Вогнем пошкоджено витяжку.
На гасіння пожежі залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу. Травмованих або загиблих внаслідок пожежі немає.
Нагадаємо, пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" у РФ сталась 25 березня. За останніми даними, жертвами трагедії стали 60 осіб, ще 79 постраждали. Порушено кримінальну справу, обвинуваченими по ньому проходять вісім осіб.