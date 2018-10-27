В житомирском ТРЦ вспыхнул пожар

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КИЕВ. 27 октября. УНН. На кухне одного из кафе, расположенного на территории ТЦ "Глобал" в Житомире, вспыхнул пожар - загорелась масло во фритюрнице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе, на место происшествия были направлены 4 отделения спасателей. Из-за задымления охранники оперативно провели эвакуацию посетителей из рядом расположенных кафе, а персонал на начальной стадии пытался потушить возгорание первичными средствами пожаротушения.

"... на кухне одного из кафе произошло возгорание масла во фритюрнице. Через систему вентиляции возгорание перешло в помещение бойлерной соседнего кафе, однако дальше не распространилось", - говорится в сообщении.

Огнем повреждено вытяжку.

На тушение пожара привлечено 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава. Травмированных или погибших в результате пожара нет.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в РФ произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.

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