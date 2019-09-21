У Житомирі під час свята на дітей впав металевий банер
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Житомирі внаслідок падіння рекламного банера постраждали чотири дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.
Згідно з інформацією, 21 вересня близько 14:00 в поліцію надійшло повідомлення про травмування чотирьох дітей в результаті падіння металевої конструкції. На місце події прибули медики та поліцейські.
За попередньою інформацією, під час святкових заходів з нагоди Дня мікрорайону Малікова в результаті пориву вітру впав банер, внаслідок чого були травмовані діти у віці від 10 до 11 років: серед них один хлопчик і три дівчинки. Дітей доставили в обласну дитячу лікарню.
Нагадаємо, у Житомирі у ДТП постраждала 2-річна дитина.