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У Житомирі під час свята на дітей впав металевий банер

У Житомирі під час свята на дітей впав металевий банер

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Житомирі внаслідок падіння рекламного банера постраждали чотири дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.

Згідно з інформацією, 21 вересня близько 14:00 в поліцію надійшло повідомлення про травмування чотирьох дітей в результаті падіння металевої конструкції. На місце події прибули медики та поліцейські.

За попередньою інформацією, під час святкових заходів з нагоди Дня мікрорайону Малікова в результаті пориву вітру впав банер, внаслідок чого були травмовані діти у віці від 10 до 11 років: серед них один хлопчик і три дівчинки. Дітей доставили в обласну дитячу лікарню.

Нагадаємо, у Житомирі у ДТП постраждала 2-річна дитина.

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