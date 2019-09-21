В Житомире во время праздника на детей упал металлический баннер

Согласно информации, 21 сентября около 14:00 в полицию поступило сообщение о травмировании четырех детей в результате падения металлической конструкции. На место происшествия прибыли медики и полицейские.

По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал баннер, в результате чего были травмированы дети в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки. Детей доставили в областную детскую больницу.

Напомним, в Житомире в ДТП пострадал 2-летний ребенок.