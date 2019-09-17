В Житомире в ДТП пострадал 2-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Житомире водитель пытался объехать собаку и совершил ДТП. В результате пострадали три человека, среди которых 2-летний ребенок. Об этом УНН передает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 сентября, около 19:50, на одной из улиц Житомира.
26-летний водитель автомобиля BMW, пытаясь объехать собаку, которая выбежала на дорогу, не справился с управлением и въехал в столб. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры автомобиля - 28-летняя женщина и 2-летний ребенок.
Все трое были доставлены в лечебные учреждения областного центра.
Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, мужчина совершил ДТП и сбежал, оставив двух детей в разбитой машине.