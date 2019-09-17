У Житомирі у ДТП постраждала 2-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Житомирі водій намагався об’їхати собаку і скоїв ДТП. В результаті постраждало троє осіб, серед яких 2-річна дитина. Про це передає УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 вересня, близько 19:50, на одній із вулиць Житомира.
26-річний водій автомобіля BMW, намагаючись об’їхати собаку, який вибіг на дорогу, не впорався з керуванням та в’їхав у стовп. Унаслідок ДТП травми отримали водій та пасажири автівки - 28-річна жінка та 2-річна дитина.
Усіх трьох було доставлено до лікувальних закладів обласного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини ДТП встановлюють.
Нагадаємо, чоловік скоїв ДТП і утік, лишивши двох дітей у розбитій машині.