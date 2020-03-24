У Житомирі нових підозр на коронавірус не виявлено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Житомирі станом на 8:00 24 березня, нових підозр на коронавірус COVID-19 не виявлено. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Житомира Сергій Сухомлин, передає УНН.
"Станом на 8:00. Ситуація по лікарнях міста залишається незмінною. Нових підозр на COVID—19 не було", - написав Сухомлин.
За його словами, житомирян, яких зустріли зі спецпотягів (перший потяг — 12, другий — 23), одразу перевірили лікарі.
"Їм зробили необхідні тести. Люди дали розписки, що будуть дотримуватися правил домашньої самоізоляції. У поліції є вся інформація, вони контролюватимуть процес разом з сімейними лікарями. Одна родина виявила бажання самоізолюватися не вдома. Її ми розмістили в іншому місці", - зазначив Сухомлин.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Житомирській області очікують на результати шістьох пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Нагадаємо, Україна найближчим часом виготовлятиме власні системи для діагностики наявності коронавірусу.