В Житомире новых подозрений на коронавирус не обнаружено
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Житомире по состоянию на 8:00 24 марта, новых подозрений на коронавирус COVID-19 не обнаружено. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает УНН.
"По состоянию на 8:00. Ситуация по больницам города остается неизменной. Новых подозрений на COVID-19 не было", - написал Сухомлин.
По его словам, житомирян, которые встретили с спецпоездов (первый поезд - 12, второй - 23), сразу проверили врачи.
"Им сделали необходимые тесты. Люди дали расписки, что будут соблюдать правила домашней самоизоляции. У полиции есть вся информация, они будут контролировать процесс вместе с семейными врачами. Одна семья изъявила желание самоизолироваться не дома. Ее мы разместили в другом месте", - отметил Сухомлин.
Как сообщалось ранее в УНН, в Житомирской области ожидают результаты шести пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Напомним, Украина в ближайшее время будет производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса.