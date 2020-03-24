В Житомире новых подозрений на коронавирус не обнаружено

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104562 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107261 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109201 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107853 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117422 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101799 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106027 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131687 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

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В Житомире новых подозрений на коронавирус не обнаружено

В Житомире новых подозрений на коронавирус не обнаружено

Киев  •  УНН

 • 13694 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Житомире по состоянию на 8:00 24 марта, новых подозрений на коронавирус COVID-19 не обнаружено. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает УНН.

"По состоянию на 8:00. Ситуация по больницам города остается неизменной. Новых подозрений на COVID-19 не было", - написал Сухомлин.

По его словам, житомирян, которые встретили с спецпоездов (первый поезд - 12, второй - 23), сразу проверили врачи.

"Им сделали необходимые тесты. Люди дали расписки, что будут соблюдать правила домашней самоизоляции. У полиции есть вся информация, они будут контролировать процесс вместе с семейными врачами. Одна семья изъявила желание самоизолироваться не дома. Ее мы разместили в другом месте", - отметил Сухомлин.

Как сообщалось ранее в УНН, в Житомирской области ожидают результаты шести пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Напомним, Украина в ближайшее время будет производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса.

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