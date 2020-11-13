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У Житомирі бойкотували “карантин вихідного дня”

У Житомирі бойкотували “карантин вихідного дня”

Київ • УНН

 • 18041 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Житомирі не будуть вводити “карантин вихідного дня” ініційований Кабінетом міністрів України. Про це на власній сторінці в Facebook повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, передає УНН.

“У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли. Додаткові обмеження — це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та годувати свої сім’ї”, - зазначив міський голова Житомира.

Також Сухомлин висловив думку, що 2 дні локдауну на ситуацію з коронавірусом не вплинуть і додав, що статистика захворюваності відрізняється від реалій.

“Два дні тому ми вибірково тестували працівників міської ради на наявність антитіл. За результатами: на COVID-19 перехворіло 16 чоловік із 40. Одразу спадає на думку, що офіційна статистика дещо відрізняється від реалій”, - повідомив Сухомлин.

Також очільник міської ради Житомира повідомив, що наступного тижня мають зробити ІФА-тестування всім працівникам шкіл міста.

Додамо, що сьогодні й міська рада Тернополя відмовилася вводити "карантин вихідного дня".

Зазначимо, що вчора міська влада Одеси та Черкас також не підтримали ініціативи уряду щодо впровадження "карантину вихідного дня".

Нагадаємо, раніше чинні міські голови Львова та Рівного, де запланований другий тур виборів мера, відреагували на рішення уряду про "карантин вихідного дня", який має запроваджуватися вже з 14 листопада. Мер Львова Андрій Садовий, який переобирається, назвав це рішення "абсурдом", а Рівненський міський голова Володимир Хомко заявив, що у Рівному рішення про посилення карантину приймуть лише 16 листопада.

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