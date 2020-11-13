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В Житомире бойкотировали "карантин выходного дня"

В Житомире бойкотировали "карантин выходного дня"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Житомире не будут вводить "карантин выходного дня" инициированный Кабинетом министров Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает УНН.

"У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи ", - отметил мэр Житомира.

Также Сухомлин выразил мнение, что 2 дня локдауна на ситуацию с коронавирусом не повлияют и добавил, что статистика заболеваемости отличается от реалий.

"Два дня назад мы выборочно тестировали работников городского совета на наличие антител. По результатам: COVID-19 переболело 16 человек из 40. Сразу приходит в голову, что официальная статистика несколько отличается от реалий", - сообщил Сухомлин.

Также глава городского совета Житомира сообщил, что на следующей неделе должны сделать ИФА-тестирования всем работникам школ города.

Добавим, что сегодня и городской совет Тернополя отказался вводить "карантин выходного дня".

Отметим, что вчера городские власти Одессы и Черкасс также не поддержали инициативу правительства по внедрению "карантина выходного дня".

Напомним, ранее действующие мэры Львова и Ровно, где запланирован второй тур выборов мэра, отреагировали на решение правительства о "карантине выходного дня", который должен вводиться уже с 14 ноября. Мэр Львова Андрей Садовый, который переизбирается, назвал это решение "абсурдом", а Ровенский городской голова Владимир Хомко заявил, что в Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября.

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