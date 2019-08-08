У жителя Кіровоградщини запідозрили ботулізм
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні, 8 серпня, до обласного лабораторного центру надійшло повідомлення про підозру на ботулізм у жителя Малої Виски, Кіровоградська область. Про це УНН поінформували в установі.
За попередніми даними, потерпілий вживав тушонку з дикої кози домашнього приготування.
З метою підтвердження діагнозу до лабораторії особливо небезпечних інфекцій доставили кров потерпілого для проведення діагностичного дослідження.
Наразі спеціалісти установи продовжують санітарно-епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження.
Нагадаємо, в Україні за півроку зафіксовано 56 випадків ботулізму, померло 4 людини.