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У жителя Кіровоградщини запідозрили ботулізм

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні, 8 серпня, до обласного лабораторного центру надійшло повідомлення про підозру на ботулізм у жителя Малої Виски, Кіровоградська область. Про це УНН поінформували в установі.

За попередніми даними, потерпілий вживав тушонку з дикої кози домашнього приготування.

З метою підтвердження діагнозу до лабораторії особливо небезпечних інфекцій доставили кров потерпілого для проведення діагностичного дослідження.

Наразі спеціалісти установи продовжують санітарно-епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження.

Нагадаємо, в Україні за півроку зафіксовано 56 випадків ботулізму, померло 4 людини.

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