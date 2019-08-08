У жителя Кировоградской области заподозрили ботулизм
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сегодня, 8 августа, в областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении на ботулизм у жителя Малой Виски, Кировоградская область. Об этом УНН сообщили в учреждении.
По предварительным данным, пострадавший употреблял тушенку из дикой козы домашнего приготовления.
С целью подтверждения диагноза в лабораторию особо опасных инфекций доставили кровь потерпевшего для проведения диагностического исследования.
Сейчас специалисты учреждения продолжают санитарно-эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования.
Напомним, в Украине за полгода зафиксировано 56 случаев ботулизма, умерло 4 человека.