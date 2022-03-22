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У Зеленського пояснили структуру переговорів України та росії

У Зеленського пояснили структуру переговорів України та росії

Київ • УНН

 • 182873 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. До переговорів між Україною та росією залучені політичні радники з інших країн, які можуть бути країнами-гарантами безпеки для України. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю ВВС News Україна, додавши, що тривають постійно переговори в онлайн-режимі, пише УНН.

Цитата

«Переговори в онлайні тривають постійно, є багато спірних питань, адже президент чітко висловив свою позицію стосовно територіальної цілісності, принципових гарантій безпеки - тобто того, що для нас є важливими аспектами. Переговори постійно йдуть у форматі онлайн, є багато консультативних груп, які залучені до цього процесу», - сказав Подоляк.

Деталі

Він підтвердив, що переговори тривають постійно на різних рівнях - експертів, політичних радників.

«Структура переговорів дійсно складна. Є переговорна група, яку всі знають, а є багато груп, які працюють у різних форматах. Є політичні радники, і це не тільки російські чи українські, з нашого боку - це Андрій Єрмак, який працює з політичними радниками з інших країн, які можуть бути країнами-гарантами. Це відкритий процес, адже це наші партнери. Це ж не війна України з росією, це війна всього цивілізованого світу проти країни, яка порушила і принципи ведення війни, і мотиви в неї невідомі, і взагалі поведінка дуже дивна. Тому політичні радники активно працюють у консультаційному режимі. Крім того, є юридичні групи, які мають усе вивірити», - розповів Подоляк.

За його словами, також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це буде сприйматися українським суспільством.

«Тому що, на відміну від рф, і ми це пояснюємо на переговорах, ми не можемо без діалогу із суспільством. Адже в нас трохи інший принцип існування держави та суспільства. рф має іншу конструкцію, там можна прийняти будь-яке рішення і нав'язати суспільству через пропаганду. Ми не можемо на це піти, тому наші експертні групи відпрацьовують все так, щоб суспільство сприймало будь-які наші рішення. Інакше ми це не зможемо імплементувати в загальні міждержавні гарантії безпеки», - зазначив Подоляк.

Доповнення

Подоляк повідомляв, що переговори між Україною та росією можуть затягнутися на декілька тижнів через взаємовиключні позиції.

Перед цим Подоляк зазначав, що росія потрохи змінює свою поведінку в переговорах щодо війни проти України. В країни-агресора не вистачить ресурсів для продовження цієї війни.

Українські Національні Новини

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