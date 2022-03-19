Переговори України та росії можуть затягнутися на кілька тижнів через взаємовиключні позиції - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Переговори між Україною та росією можуть затягнутися на декілька тижнів через взаємовиключні позиції. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Bloomberg, пише УНН.
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"Цей процес може затягнутися", враховуючи кількість взаємовиключних позицій, сказав Подоляк.
"Є деякі поступки, на які ми точно не підемо. Ми не можемо віддати жодних територій", - заявив він.
Деталі
Подоляк додав, що наразі основними вимогами української сторони є припинення вогню, відведення військ та політичне врегулювання війни.
Доповнення
Раніше Подоляк наголошував, що росія потрохи змінює свою поведінку в переговорах щодо війни проти України. В країни-агресора не вистачить ресурсів для продовження цієї війни.