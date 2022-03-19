Переговоры Украины и россии могут затянуться на несколько недель из-за взаимоисключающих позиций - Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Переговоры между Украиной и россией могут затянуться на несколько недель из-за взаимоисключающих позиций. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Bloomberg, пишет УНН.
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"Этот процесс может затянуться", учитывая количество взаимоисключающих позиций, сказал Подоляк.
"Есть некоторые уступки, на которые мы точно не пойдем. Мы не можем отдавать какие-либо территории", - заявил он.
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Подоляк добавил, что в настоящее время основными требованиями украинской стороны является прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование войны.
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Ранее Подоляк подчеркивал, что россия понемногу меняет свое поведение в переговорах по войне против Украины. У страны-агрессора не хватит ресурсов для продолжения этой войны.