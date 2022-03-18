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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4887 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В росії закінчуються ресурси для війни, вона потрохи позбавляється ілюзій: Подоляк про переговори з країною-агресором

В росії закінчуються ресурси для війни, вона потрохи позбавляється ілюзій: Подоляк про переговори з країною-агресором

Київ • УНН

 • 197720 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Росія потрохи змінює свою поведінку в переговорах щодо війни проти України. В країни-агресора не вистачить ресурсів для продовження цієї війни. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в спільному ранковому ефірі проектів Радіо Свобода, пише УНН.

Цитата

"Запитові позиції, з якими Росія заходила в ці переговори, були взагалі ультимативні і недоречні для України. Сьогодні ми маємо трохи іншу картину: ці переговори йдуть більш-менш конструктивно. Ну, як конструктивно: представники Росії досі перебувають в ілюзіях, що вони – впливова країна і десь перемагає та має диктувати нові правила глобальної поведінки. Однак потроху вони цих ілюзій позбавляються і починають реалістичніше дивитися на оточуючий світ", – заявив Подоляк.

Він відзначив деякі позитивні моменти у переговорах з РФ. Зокрема, опоненти почали слухати аргументи української сторони та з чимось погоджуватися.

"Оптимізм виходить з того, що ми бачимо, як вони реагують на наші пропозиції: як ми бачимо припинення вогню, відвід російських військ, врегулювання в цілому. Якщо перші пару тижнів вони відмовлялись категорично будь-що обговорювати, то зараз вони слухають аргументи, з чимось погоджуються, з чимось ні, висувають зустрічні аргументи, й певні компромісні позиції ми знаходимо. Я не думаю, що вони (Росія – ред.) можуть витягнути війну місяць, два, три – ресурсів нема", – додав представник ОПУ.

Подоляк також зазначив, що наразі обговорюється ключове питання для України – гарантії безпеки.

“Це може бути будь-яка конструкція, де будуть конкретні гарантії безпеки. Щоб ми не залишалися один на один, й перші тижні взагалі не отримували фінансової і консультативної допомоги, а щоб, якщо у нас війна, поруч стояли країни, які безумовно будуть надавати нам військову допомогу. Це може бути будь-який блок, в якому брали б участь потужні армії, щоб Україні не була один на один”, – відповів він.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Україна на перемовинах з росією прагне отримати кращі домовленності, аніж до війни, і відновити територіальну цілісність.

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