У россии заканчиваются ресурсы для войны, она понемногу лишается иллюзий: Подоляк о переговорах со страной-агрессором

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"Позиции по запросам, с которыми россия заходила в эти переговоры, были вообще ультимативные и неуместны для Украины. Сегодня мы имеем немного другую картину: эти переговоры идут более или менее конструктивно. Ну, как конструктивно: представители россии до сих пор пребывают в иллюзиях, что они - влиятельная страна и где-то побеждает и должна диктовать новые правила глобального поведения. Однако понемногу они этих иллюзий лишаются и начинают реалистичнее смотреть на окружающий мир", - заявил Подоляк.

Он отметил некоторые положительные моменты в переговорах с рф. В частности, оппоненты начали слушать аргументы украинской стороны и с чем-то соглашаться.

"Оптимизм исходит из того, что мы видим, как они реагируют на наши предложения: как мы видим прекращение огня, отвод российских войск, урегулирование в целом. Если первые пару недель они категорически отказывались что-либо обсуждать, то сейчас они слушают аргументы, с чем согласны, с чем нет, выдвигают встречные аргументы, и определенные компромиссные позиции мы находим. Я не думаю, что они (россия - ред.) могут вытащить войну месяц, два, три - ресурсов нет", - добавил представитель ОПУ.

Подоляк также отметил, что сейчас обсуждается ключевой вопрос для Украины - гарантии безопасности.

“Это может быть любая конструкция, где будут конкретные гарантии безопасности. Чтобы мы не оставались один на один, и первые недели вообще не получали финансовой и консультативной помощи, а чтобы, если у нас война, рядом стояли страны, которые безусловно будут оказывать нам военную помощь. Это может быть любой блок, в котором принимали бы участие мощные армии, чтобы Украина не была один на один”, - ответил он.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Украина на переговорах с россией стремится получить лучшие договоренности, чем до войны, и восстановить территориальную целостность.