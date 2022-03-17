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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Радник керівника ОП про перемовини з росією: усе, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни

Радник керівника ОП про перемовини з росією: усе, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни

Київ • УНН

 • 160833 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Україна на перемовинах з росією прагне отримати кращі домовленності, аніж до війни, і відновити територіальну цілісність. Про це на брифінгу розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.

Деталі

Зі слів радника глави ОП, ворог, розуміючи, що він не може отримати перемогу ані в повітрі, ані на землі, вдається до своїх традиційних засобів ведення війни.

«Перше – руйнування цивільних об'єктів і террор місцевого населення, так, як ми з вами бачили вчора в Маріуполі, де накрили місця сховищ громадян з дітьми», - сказав Арестович.

З його слів, цей міжнародний злочин вже викликав величезний резонанс у світі, і зараз світове співтовариство надасть свою відповідну реакцію і вживе, сподівається він, певних заходів.

Цитата

«Друге – це потужні інформаційно-психологічні операції, новою темою яких стала спекуляція нібито на тому, що Україна відмовляється або програє на перемовинах. Хочу вам нагадати, що принципова позиція Президента України полягає в тому, що Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік», - заявив радник.

«Усе, про що ми домовимось, має бути краще, ніж до війни, адже навіщо тоді були жертви українського народу. Тож, вам нема про що хвилюватись, ми піклуємось тут і про державу, і про народ, тому що ми і є з вами і держава, і народ, і ніколи не здамо наших національних інтересів», - сказав він.

Нагадаємо

Напередодні FT оприлюднило статтю, в якій стверджується, що Україна і росія домоглися значного прогресу в роботі над попереднім мирним планом з 15 пунктів, який включає припинення вогню і виведення російських військ, якщо Київ оголосить про нейтралітет і прийме обмеження на свої збройні сили.

Майже одразу на неї відреагували в ОП. Так, зі слів радника глави Офісу Михайла Подоляка, видання у середу опублікувало чернетку, яка демонструє запит російської сторони - не більше.

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