Радник керівника ОП про перемовини з росією: усе, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни

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Зі слів радника глави ОП, ворог, розуміючи, що він не може отримати перемогу ані в повітрі, ані на землі, вдається до своїх традиційних засобів ведення війни.

«Перше – руйнування цивільних об'єктів і террор місцевого населення, так, як ми з вами бачили вчора в Маріуполі, де накрили місця сховищ громадян з дітьми», - сказав Арестович.

З його слів, цей міжнародний злочин вже викликав величезний резонанс у світі, і зараз світове співтовариство надасть свою відповідну реакцію і вживе, сподівається він, певних заходів.

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«Друге – це потужні інформаційно-психологічні операції, новою темою яких стала спекуляція нібито на тому, що Україна відмовляється або програє на перемовинах. Хочу вам нагадати, що принципова позиція Президента України полягає в тому, що Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік», - заявив радник.

«Усе, про що ми домовимось, має бути краще, ніж до війни, адже навіщо тоді були жертви українського народу. Тож, вам нема про що хвилюватись, ми піклуємось тут і про державу, і про народ, тому що ми і є з вами і держава, і народ, і ніколи не здамо наших національних інтересів», - сказав він.

Нагадаємо

Напередодні FT оприлюднило статтю, в якій стверджується, що Україна і росія домоглися значного прогресу в роботі над попереднім мирним планом з 15 пунктів, який включає припинення вогню і виведення російських військ, якщо Київ оголосить про нейтралітет і прийме обмеження на свої збройні сили.

Майже одразу на неї відреагували в ОП. Так, зі слів радника глави Офісу Михайла Подоляка, видання у середу опублікувало чернетку, яка демонструє запит російської сторони - не більше.