Советник руководителя ОП о переговорах с россией: все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Украина на переговорах с россией стремится получить лучшие договоренности, чем до войны, и восстановить территориальную целостность. Об этом на брифинге рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.
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Со слов советника главы ОП, враг, понимая, что он не может одержать победу ни в воздухе, ни на земле, прибегает к своим традиционным средствам ведения войны.
"Первое - разрушение гражданских объектов и террор местного населения, так, как мы с вами видели вчера в Мариуполе, где накрыли места убежищ граждан с детьми", - сказал Арестович.
По его словам, это международное преступление уже вызвало огромный резонанс в мире, и сейчас мировое сообщество предоставит свою ответную реакцию и примет, надеется он, определенные меры.
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"Второе - это мощные информационно-психологические операции, новой темой которых стала спекуляция якобы на том, что Украина отказывается или проигрывает на переговорах. Хочу вам напомнить, что принципиальная позиция Президента Украины заключается в том, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год", - заявил советник.
"Все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, ведь зачем тогда были жертвы украинского народа. Поэтому, вам не о чем волноваться, мы позаботились здесь и о государстве, и о народе, потому что мы и есть с вами и государство, и народ, и никогда не сдадим наших национальных интересов", - сказал он.
Напомним
Накануне FT обнародовало статью, в которой утверждается, что Украина и россия добились значительного прогресса в работе над предварительным мирным планом из 15 пунктов, который включает прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о нейтралитете и примет ограничения на свои вооруженные силы.
Почти сразу на нее отреагировали в ОП. Так, по словам советника главы Офиса Михаила Подоляка, издание в среду опубликовало черновик, демонстрирующий запрос российской стороны - не более.