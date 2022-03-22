У Зеленского объяснили структуру переговоров Украины и россии

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"Переговоры в онлайне продолжаются постоянно, есть много спорных вопросов, ведь президент четко выразил свою позицию относительно территориальной целостности, принципиальных гарантий безопасности - то есть того, что для нас являются важными аспектами. Переговоры постоянно идут в формате онлайн, есть много консультативных групп, которые вовлечены в этот процесс", - сказал Подоляк.

Детали

Он подтвердил, что переговоры продолжаются постоянно на разных уровнях - экспертов, политических советников.

"Структура переговоров действительно сложная. Есть переговорная группа, которую все знают, а есть много групп, которые работают в разных форматах. Есть политические советники, и это не только российские или украинские, с нашей стороны - это Андрей Ермак, который работает с политическими советниками из других стран, которые могут быть странами-гарантами. Это открытый процесс, ведь это наши партнеры. Это же не война Украины с россией, это война всего цивилизованного мира против страны, которая нарушила и принципы ведения войны, и мотивы у нее неизвестны, и вообще поведение очень странное. Поэтому политические советники активно работают в консультационном режиме. Кроме того, есть юридические группы, которые должны все выверить", - рассказал Подоляк.

По его словам, также есть консультативные группы, которые анализируют, насколько это будет восприниматься украинским обществом.

"Потому что, в отличие от рф, и мы это объясняем на переговорах, мы не можем без диалога с обществом. Ведь у нас немного другой принцип существования государства и общества. Рф имеет другую конструкцию, там можно принять любое решение и навязать обществу через пропаганду. Мы не можем на это пойти, поэтому наши экспертные группы отрабатывают все так, чтобы общество воспринимало любые наши решения. Иначе мы это не сможем имплементировать в общие межгосударственные гарантии безопасности", - отметил Подоляк.

Дополнение

Подоляк сообщал, что переговоры между Украиной и россией могут затянуться на несколько недель из-за взаимоисключающих позиций.



Перед этим Подоляк отмечал, что россия понемногу меняет свое поведение в переговорах относительно войны против Украины. У страны-агрессора не хватит ресурсов для продолжения этой войны.