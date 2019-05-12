У Зеленського оприлюднили першу відеопетицію

"Руслан Ханумак записав перше питання, що є одним з головних на "порядку денному" громадян України: розпуск Верховної ради. Якщо вас хвилює це питання — дивитесь відео, надсилаєте своїм друзям, знайомим, ділитесь на своїх сторінках. Коли відео набере 1 000 000 переглядів — Володимир Олександрович особисто зверне на нього увагу", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, 11 травня команда новообраного Президента Володимира Зеленського опублікувала відео, в якому закликала народ до участі у суспільно-політичному житті країни.



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