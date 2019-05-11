У Зеленського закликали до народовладдя через Facebook

"Готові вплинути на стан політичного життя в країні?

Хай народ на вулицях висловить свою думку. Є проблема в Україні яка вас турбує — напишіть її у коментарях. Найактуальніші розберемо у відео–петиції та на них відреагує Володимир Зеленський особисто. Поїхали!", - йдеться у підписі до відео.

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Під відео за годину (станом на 12 годину 11 травня) вже зібралося понад сім сотень коментарів. Українці пропонують скоротити кількість народних депутатів у парламенті, вимагають звільнити пенсіонерів з керівних посад у державних органах влади, переглянути медичну реформу. Крім того, користувачі пишуть про високі ціни та мізерні зарплати та пенсії.