У Зеленского призвали к народовластию через Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором призвала народ к участию в общественно-политической жизни страны. В частности пользователям социальной сети Facebook предложено оставлять под видео комментарии с проблемами, которые их волнуют, пишет УНН.
"Готовые повлиять на состояние политической жизни в стране?
Пусть народ на улицах выскажет свое мнение. Есть проблема в Украине которая вас беспокоит - напишите ее в комментариях. Самые актуальные разберем в видео-петиции и на них отреагирует Владимир Зеленский лично. Поехали!", - говорится в подписи к видео.
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Под видео за час (по состоянию на 12:00 11 мая) уже собралось более семи сотен комментариев. Украинцы предлагают сократить количество народных депутатов в парламенте, требуют освободить пенсионеров с руководящих должностей в государственных органах власти, пересмотреть медицинскую реформу. Кроме того, пользователи пишут о высоких ценах и мизерных зарплатах и пенсиях.