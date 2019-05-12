У Зеленского обнародовали первую видеопетицию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Команда новоизбранного Президента Владимира Зеленского обнародовала первую видеопетицию, она касается роспуска Верховной Рады. Соответствующее видео размещено на странице "Команда Зеленского" в Facebook, передает УНН.
"Руслан Ханумак записал первый вопрос, который является одним из главных на "повестке дня" граждан Украины: роспуск Верховной рады. Если вас волнует этот вопрос - смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1000000 просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 11 мая команда новоизбранного Президента Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором призвала народ к участию в общественно-политической жизни страны.
Ранее, Кравчук дал несколько советов Зеленскому.