Зеленський поставив підпис під Міжнародним договором про пандемію разом з лідерами 14 держав

“Сьогодні ми сподіваємося, що спільною боротьбою з пандемією COVID-19 ми зможемо побудувати міцнішу міжнародну архітектуру охорони здоров’я, яка захистить майбутні покоління. Будуть інші пандемії та інші серйозні надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я. Жоден уряд чи багатостороннє агентство не можуть впоратися з цією загрозою поодинці. Питання не в тому, чи це буде, а в тому, коли. Разом ми повинні бути більш підготовленими, щоб прогнозувати, запобігати, виявляти, оцінювати та ефективно реагувати на пандемії, забезпечуючи високий рівень координації”, — йдеться у комюніке.

Деталі

Зазначається, що пандемія COVID-19 стала різким і болючим нагадуванням про те, що ніхто не є у безпеці, поки всі не будуть у безпеці.

Тому країни прагнуть забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, ліків і засобів діагностики для боротьби з цією та майбутніми пандеміями.

“Ми можемо зробити більше для забезпечення глобального доступу. Тому ми вважаємо, що країни повинні разом працювати над новим міжнародним договором про готовність до пандемії та реагування на неї. Таке відновлене колективне зобов’язання стане важливою віхою у посиленні готовності до пандемії на найвищому політичному рівні”, — сказано в тексті документу.

За словами підписантів, договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я та, із залученням ключових організацій у цій сфері, підтримуватиме принцип “здоров’я для всіх”.

Наявні інструменти світової охорони здоров’я, особливо Міжнародні медико-санітарні правила, стануть основою такого договору, забезпечуючи міцне й перевірене підґрунтя, яке ми зможемо розбудовувати та вдосконалювати.

“Основна мета цього договору полягатиме в заохоченні загальнодержавного підходу та участі всього суспільства, зміцненні національних, регіональних і глобальних спроможностей та стійкості до майбутніх пандемій. Це включає значне розширення міжнародного співробітництва для поліпшення, наприклад, систем сповіщення, обміну даними, досліджень та місцевого, регіонального й глобального виробництва та розповсюдження медичних засобів протидії та заходів із забезпечення громадського здоров’я, таких як вакцини, ліки, засоби діагностики та засоби індивідуального захисту. Це також має включати визнання підходу „Єдине здоров’я“, який пов’язує здоров’я людей і тварин з нашою планетою”, — стверджують автори документу.

Також такий договір повинен привести до більшої взаємної підзвітності та спільної відповідальності, прозорості та співпраці в межах міжнародної системи з її правилами та нормами, зазначається у комюніке.

Для досягнення цієї мети підписанти заявили, що будуть працювати з главами держав і урядів у всьому світі та з усіма зацікавленими сторонами, включно з громадянським суспільством та приватним сектором.

За даними ОП, документ підписали: Антоніу Луїс Сантуш да Кошта, Прем’єр-міністр Португалії; Клаус Йоганніс, Президент Румунії; Борис Джонсон, Прем’єр-міністр Великої Британії; Поль Кагаме, Президент Руанди; Ухуру Кеніятта, Президент Кенії; Шарль Мішель, Президент Європейської ради; Мун Чже Ін, Президент Республіки Корея; Себастьян Піньєра, Президент Чилі; Карлос Альварадо Кесада, Президент Коста-Рики; Еді Рама, Прем’єр-міністр Албанії; Сиріл Рамафоса, Президент Південної Африки; Каїс Саїд, Президент Тунісу; Педро Санчес, Прем’єр-міністр Іспанії; Александр Вучич, Президент Сербії; Джоко Відодо, Президент Індонезії; Володимир Зеленський, Президент України; д-р Тедрос Адханом Гебреєсус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Що було раніше

Як повідомляв раніше УНН, сьогодні стало відомо що лідери 23 країн та Всесвітньої організації охорони здоров’я підтримали ідею створити міжнародний договір, який допоможе світові вирішити майбутні надзвичайні ситуації, такі як пандемія коронавірусу.

Ідея такого договору, який би забезпечив універсальний та рівний доступ до вакцин, ліків та діагностики пандемій, була висловлена главою лідерів Європейського Союзу Шарлем Мішелем на саміті G20 у листопаді минулого року.