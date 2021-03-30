Зеленский поставил подпись под Международным договором о пандемии вместе с лидерами 14 государств

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Страны должны вместе работать над новым международным договором о готовности к пандемии и реагирования на нее. Об этом говорится в коммюнике по Международному договору о пандемии за подписями 15 глав государств, президент Евросовета и главы ВОЗ, обнародованном пресс-службой Президента Украины, передает УНН.

“Сегодня мы надеемся, что общей борьбой с пандемией COVID-19 мы сможем построить прочную международную архитектуру здравоохранения, которая защитит будущие поколения. Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда. Вместе мы должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемию, обеспечивая высокий уровень координации”, — говорится в коммюнике.

Детали

Отмечается, что пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности.

Поэтому страны стремятся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями.

“Мы можем сделать больше для обеспечения глобального доступа. Поэтому мы считаем, что страны должны вместе работать над новым международным договором о готовности к пандемии и реагирования на нее. Такое восстановленное коллективное обязательство станет важной вехой в усилении готовности к пандемии на высшем политическом уровне”, — говорится в тексте документа.

По словам подписантов, договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, поддерживать принцип “здоровье для всех”.

Имеющиеся инструменты мирового здравоохранения, особенно Международные медико-санитарные правила, станут основой такого договора, обеспечивая прочную и проверенную основу, которую мы сможем развивать и совершенствовать.

“Основная цель этого договора будет заключаться в поощрении общегосударственного подхода и участия всего общества, укреплении национальных, региональных и глобальных возможностей и устойчивости к будущим пандемиям. Это включает значительное расширение международного сотрудничества для улучшения, например, систем оповещения, обмена данными, исследований и местного, регионального и глобального производства и распространения медицинских средств противодействия и меры по обеспечению общественного здоровья, таких как вакцины, лекарства, средства диагностики и средства индивидуальной защиты. Это также должно включать признание подхода „Единое здоровье“, который связывает здоровья людей и животных с нашей планетой”, — утверждают авторы документа.

Также такой договор должен привести к большей взаимной подотчетности и совместной ответственности, прозрачности и сотрудничеству в рамках международной системы с ее правилами и нормами, отмечается в коммюнике.

Для достижения этой цели подписанты заявили, что будут работать с главами государств и правительств во всем мире и со всеми заинтересованными сторонами, включая гражданским обществом и частным сектором.

По данным ОП, документ подписали: Антонио Луис Сантуш да Кошта, Премьер-министр Португалии; Йоханнис, Президент Румынии; Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании; Поль Кагаме, Президент Руанды; Ухуру Кениятта, Президент Кении; Шарль Мишель, Президент Европейского совета; Мун Чжэ Ин, Президент Республики Корея; Себастьян Пиньера, Президент Чили; Карлос Альварадо Кесада, президент Коста-Рики; Эди Рама, Премьер-министр Албании; Сирил Рамафоса, Президент Южной Африки; Каиса Саид, Президент Туниса; Педро Санчес, Премьер-министр Испании; Александр Вучич, Президент Сербии; Джоко Видодо, Президент Индонезии; Владимир Зеленский, Президент Украины; д-р Тедрос Адханом Гебреесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Что было раньше

Как сообщал ранее УНН, сегодня стало известно, что лидеры 23 стран и Всемирной организации здравоохранения поддержали идею создать международный договор, который поможет миру решить будущие чрезвычайные ситуации, такие как пандемия коронавируса.

Идея такого договора, который бы обеспечил универсальный и равный доступ к вакцинам, лекарств и диагностики пандемий, была высказана главой лидеров Европейского Союза Шарлем Мишелем на саммите G20 в ноябре прошлого года.

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