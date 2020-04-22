У Зеленського не виключили, що приріст випадків COVID-19 є "відлунням" Великодніх свят
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів щоденну нараду з представниками уряду та правоохоронних органів щодо подолання епідемії COVID-19, під час якої обговорювалося, що добовий приріст випадків COVID-19 може бути "відлунням" Великодніх свят. Наступним викликом, як очікується, будуть травневі свята. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Порівняно велика кількість захворілих за останню добу – 467 осіб – може бути відлунням Великодніх свят", - вказали в ОПУ.
Як зазначається, за динамікою поширення захворюваності в лідери виходить Миколаївщина, де за добу зафіксували 41 новий випадок.
"Система відстежування поширення епідемії у нас налагоджена добре. Систему допомоги ми постійно покращуємо. Наступним нашим викликом будуть травневі свята. Сподіваюся, ми пройдемо їх спокійно, без великих скупчень людей", – сказав Володимир Зеленський.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ООН виділяє країнам, які того потребують, кошти для боротьби з коронавірусом. "Україна має отримати 140 мільйонів доларів", - повідомили в ОПУ.
"Ми зараз розглядаємо варіанти, куди мають піти ці гроші. Думаємо, що їх варто спрямувати на області, які розташовані біля лінії розмежування", – зазначив Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 випадки COVID-19, з них 174 летальні.