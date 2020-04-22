У Зеленського не виключили, що приріст випадків COVID-19 є "відлунням" Великодніх свят

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів щоденну нараду з представниками уряду та правоохоронних органів щодо подолання епідемії COVID-19, під час якої обговорювалося, що добовий приріст випадків COVID-19 може бути "відлунням" Великодніх свят. Наступним викликом, як очікується, будуть травневі свята. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.