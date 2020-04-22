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В Зеленского не исключили, что прирост случаев COVID-19 является "отголоском" Пасхальных праздников

В Зеленского не исключили, что прирост случаев COVID-19 является "отголоском" Пасхальных праздников

Киев  •  УНН

 • 11441 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии COVID-19, во время которого обсуждалось, что суточный прирост случаев COVID-19 может быть "отголоском" Пасхальных праздников. Следующим вызовом, как ожидается, будут майские праздники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Сравнительно большое количество заболевших за последние сутки - 467 человек - может быть отголоском Пасхальных праздников", - указали в ОПУ.

Как отмечается, по динамике распространения заболеваемости в лидеры выходит Николаевская область, где за сутки зафиксировали 41 новый случай.

"Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", - сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ООН выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом. "Украина должна получить 140 миллионов долларов", - сообщили в ОПУ.

"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения", - отметил Премьер-министр.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных.

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