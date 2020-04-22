В Зеленского не исключили, что прирост случаев COVID-19 является "отголоском" Пасхальных праздников

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии COVID-19, во время которого обсуждалось, что суточный прирост случаев COVID-19 может быть "отголоском" Пасхальных праздников. Следующим вызовом, как ожидается, будут майские праздники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.