У Зеленського було достатньо підстав для звільнення Бурби – військовий експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Президента України Володимира Зеленського було достатньо підстав для звільнення начальника Головного управління розвідки МОУ Василя Бурби. Так вважає військовий експерт Інституту Євро-Атлантичної співробітництва Ігор Козій, передає УНН.
І так звана “вагнерівська історія” - всього лише одна з цих причин, каже він.
"Коли готується спецоперація такого масштабу - у ЗМІ про неї не пишуть. Не те, що задум чи ідея - навіть дух цієї спецоперації у публічну площину не потрапить. Подібні спецоперації містять гриф операція "особливої важливості". Тобто, такими речами не жартують. Бо за цим стоять людські життя. Однак саме Бурба, за даними ЗМІ, злив спецоперацію у публічну площину", - говорить Козій.
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Фахівець додав, що на його думку, Бурба це зробив свідомо, аби дискредитувати Зеленського.
"Бурба - це ставленик Порошенка. Заангажована людина, яка відноситься до цієї олігархічно-кланової структури, а не до військового відомства. Він не керується військовими статутами і законами. То чого йому вартує, аби злити таку інформацію? Простіше кажучи, Порошенко дискредитував Зеленського руками Бурби", - вважає Козій.
Нагадаємо, Бурба став керівником військової розвідки у жовтні 2016 року. А 5 серпня 2020 року Президент Зеленський його звільнив, призначивши начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
В ОП тоді повідомили, що зміна начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань.
Відповідне кадрове рішення відбулося в період так званої “вагнерівської спецоперації”, свою причетність до якої українські спецслужби офіційно спростували.