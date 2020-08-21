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У Зеленського було достатньо підстав для звільнення Бурби – військовий експерт

Київ • УНН

 • 25844 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Президента України Володимира Зеленського було достатньо підстав для звільнення начальника Головного управління розвідки МОУ Василя Бурби. Так вважає військовий експерт Інституту Євро-Атлантичної співробітництва Ігор Козій, передає УНН.

У Зеленського було достатньо підстав для звільнення Бурби – військовий експерт

І так звана “вагнерівська історія” - всього лише одна з цих причин, каже він.

"Коли готується спецоперація такого масштабу - у ЗМІ про неї не пишуть. Не те, що задум чи ідея - навіть дух цієї спецоперації у публічну площину не потрапить. Подібні спецоперації містять гриф операція "особливої важливості". Тобто, такими речами не жартують. Бо за цим стоять людські життя. Однак саме Бурба, за даними ЗМІ, злив спецоперацію у публічну площину", - говорить Козій.

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Фахівець додав, що на його думку, Бурба це зробив свідомо, аби дискредитувати Зеленського.

"Бурба - це ставленик Порошенка. Заангажована людина, яка відноситься до цієї олігархічно-кланової структури, а не до військового відомства. Він не керується військовими статутами і законами. То чого йому вартує, аби злити таку інформацію? Простіше кажучи, Порошенко дискредитував Зеленського руками Бурби", - вважає Козій.

Нагадаємо, Бурба став керівником військової розвідки у жовтні 2016 року. А 5 серпня 2020 року Президент Зеленський його звільнив, призначивши начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

В ОП тоді повідомили, що зміна начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань.

Відповідне кадрове рішення відбулося в період так званої “вагнерівської спецоперації”, свою причетність до якої українські спецслужби офіційно спростували.

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