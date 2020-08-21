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У Зеленского было достаточно оснований для увольнения Бурбы - военный эксперт

Киев • УНН

 • 25844 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. У Президента Украины Владимира Зеленского было достаточно оснований для увольнения начальника Главного управления разведки МОУ Василия Бурбы. Так считает военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий, передает УНН.

У Зеленского было достаточно оснований для увольнения Бурбы - военный эксперт

И так называемая "вагнеровская история" - всего лишь одна из этих причин, говорит он.

"Когда готовится спецоперация такого масштаба - в СМИ о ней не пишут. Не то, что замысел или идея - даже дух этой спецоперации в публичную плоскость не попадет. Подобные спецоперации содержат гриф операция "особой важности". То есть, такими вещами не шутят. Поскольку за этим стоят человеческие жизни. Однако именно Бурба, по данным СМИ, слил спецоперацию в публичную плоскость", - говорит Козий.

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Специалист добавил, что по его мнению, Бурба это сделал сознательно, чтобы дискредитировать Зеленского.

"Бурба - это ставленник Порошенко. Заангажированный человек, который относится к этой олигархически-клановой структуре, а не к военному ведомству. Он не руководствуется воинскими уставами и законами. Так что ему стоит, чтобы слить такую информацию? Проще говоря, Порошенко дискредитировал Зеленского руками Буры", - считает Козий.

Напомним, Бурба стал руководителем военной разведки в октябре 2016 года. А 5 августа 2020 года Президент Зеленский его уволил, назначив начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

В ОП тогда сообщили, что смена начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности.

Соответствующее кадровое решение состоялось в период так называемой "вагнеровской спецоперации", свою причастность к которой украинские спецслужбы официально опровергли.

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