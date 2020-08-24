У Збройних силах за добу 26 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Збройних силах України на сьогодні на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 604 особи, з них у 26-х хворобу виявлено за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 24 серпня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 604 особи. За минулу добу зареєстровано 26 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
З нових захворілих на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб (Військово-медичний клінічний цетр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Рівненський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці та Чернівецький військовий госпіталь – 2 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 19 осіб (Київська область – 1 військовослужбовець та 4 працівники ЗС України, Львівська область – 3 військовослужбовці та 3 працівники ЗС України, Чернівецька область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Вінницька область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України та Закарпатська – 1 військовослужбовець). Стан злров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Всього за час пандемії у ЗСУ від коронавірусу одужало – 888 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 936 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 235 осіб.
Нагадаємо, в Україні за добу понад 1700 нових випадків захворювання на COVID-19, всього понад 106 тисяч.