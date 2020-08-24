В Вооруженных силах за сутки 26 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины на сегодня острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 604 человека, из них у 26-х болезнь обнаружена за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 24 августа в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 604 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Из новых заболевших на лечении в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Военно-медицинский клинический исторический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Ровенский военный госпиталь - 3 военнослужащих и Черновицкий военный госпиталь - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 19 человек (Киевская область - 1 военнослужащий и 4 работника ВС Украины, Львовская область - 3 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Черновицкая область - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Винницкая область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины и Закарпатская - 1 военнослужащий). Состояние злровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии в ВСУ от коронавируса выздоровели - 888 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 936 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 235 человек.
Напомним, в Украине за сутки более 1700 новых случаев заболевания COVID-19, всего более 106 тысяч.